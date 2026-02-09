HQ

Morgan McSweeney, capo di gabinetto del Primo Ministro Keir Starmer, si è dimesso domenica dopo aver subito forti pressioni per il suo ruolo nella nomina di Peter Mandelson come ambasciatore britannico negli Stati Uniti. McSweeney ha dichiarato che la decisione di nominare Mandelson era sbagliata e che si è assunto tutta la responsabilità di aver consigliato Starmer di fare la nomina, dopo le rivelazioni sui legami stretti di Mandelson con il condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.

Le dimissioni seguono la pubblicazione di email del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che mostravano un rapporto più profondo tra Mandelson ed Epstein rispetto a quanto precedentemente rivelato, incluse comunicazioni risalenti al periodo di Mandelson al governo. Mandelson fu destituito dal suo incarico diplomatico a settembre e successivamente si dimise dalla Camera dei Lord. Lo scandalo ha intensificato l'attenzione sulla leadership di Starmer, già sotto pressione a causa di bassi indici di approvazione e malcontento economico.

Downing Street ha annunciato che i vice capi di stato maggiore Jill Cuthbertson e Vidhya Alakeson serviranno come co-capi di stato maggiorenque ad interim. Sebbene Starmer abbia elogiato il ruolo di McSweeney nel ritorno al potere del Labour, la pressione sul governo persiste mentre la polizia indaga sul comportamento di Mandelson e si prevede che ulteriori documenti interni relativi alla sua nomina vengano resi pubblici...

