Il capo di HBO dice che la seconda stagione di Harry Potter è in fase di scrittura

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La settimana scorsa abbiamo avuto la nostra prima vera visione della nuova serie di Harry Potter di HBO. I fan del Mondo Magico potevano tornare nei vecchi luoghi infestati, mentre la serie TV cercava di creare un mondo accogliente come i libri e i film che lo precedevano. Tuttavia, anche se quest'anno avremo la prima stagione, probabilmente non dovremmo aspettarci la seconda subito dopo.

Parlando con The Times, il capo di HBO Casey Bloys ha detto che la seconda stagione è in fase di scrittura proprio adesso. "Il nostro obiettivo è non avere un grande divario, sai, soprattutto perché i bambini stanno crescendo. Non sarà un annuale; Lo spettacolo è troppo grande e troppo enorme. Ma... stanno scrivendo la seconda stagione adesso," disse Bloys.

Con così tanto materiale di partenza su cui lavorare, potrebbe non volerci molto prima che la seconda stagione di Harry Potter venga scritta. Tuttavia, dobbiamo poi entrare nella produzione e post-produzione dell'adattamento di Harry Potter e la Camera dei Segreti. È difficile immaginare che HBO faccia tutto questo entro un anno per mantenere stretto il calendario delle uscite di Harry Potter.

Non avendo piani per uscire annualmente, è facile diventare scettici guardando la serie di Harry Potter. L'abbiamo visto con Stranger Things, dove una serie si affida al cast di ragazzi, ma col tempo si liberano di quel ruolo. La fase dei ragazzi maghi di Harry Potter finisce più avanti, ma molti fan apprezzano la fantasia dei primi tempi scolastici.