Il capo di Moon Studios afferma che Xbox Game Pass avrebbe potuto avere successo con altri giochi "di grande successo"

HQ

Thomas Mahler, CEO di Moon Studios, ha alcune parole scelte per Xbox Game Pass. Paragonando il servizio in abbonamento al comunismo, Mahler afferma che un servizio come Game Pass non incentiva gli sviluppatori a "fare uno sforzo in più" con i loro giochi. Se fosse così, vedremmo più giochi di grande successo, cosa di cui qualcosa come Game Pass ha bisogno per mantenere gli iscritti e attirare di più.

"La strategia Game Pass avrebbe potuto funzionare se la gente si fosse presentata. Il problema è che non è così, e il catalogo software non era affatto abbastanza buono da far pagare felicemente l'abbonamento ogni mese," ha spiegato Mahler sui social media. Ha aggiunto che l'idea che qualcosa di nuovo sia molto importante per i giocatori, cioè sono costantemente alla ricerca di contenuti nuovi e migliori di quelli che avevano prima.

"Avete bisogno che quei giochi che i vostri studi producono diventino successi straordinari, eventi culturali che tutti vogliono partecipare - ma qual è stato il grande gioco Xbox degli ultimi anni che è stato semplicemente piacevolmente buono? Quel gioco non esiste. Quasi tutti gli studi first party negli ultimi anni sono stati in difficoltà. Vorresti che Bethesda creasse un 'Skyrim nello spazio' che dovrebbe essere migliore di Skyrim, perché era un gioco vecchio: ma invece abbiamo preso Starfield," continuò Mahler.

Xbox Game Pass ha messo a disposizione molti titoli e continua a offrire una delle migliori offerte nel mondo del gaming se sei disposto a giocare a tutto ciò che viene disponibile. Call of Duty era presente fino a poco tempo fa, ma è difficile pensare a una serie di titoli blockbuster che avrebbe potuto vendere Game Pass come il servizio in abbonamento che voleva essere. Uno o due titoli si distinguono ogni anno, ma alcuni giocatori preferiscono acquistarli piuttosto che riceverli tramite una bolletta mensile.