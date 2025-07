Il capo di Naughty Dog ama davvero Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Non è un segreto che Clair Obscur: Expedition 33 sia senza dubbio un videogioco capolavoro con una storia incredibilmente ben scritta che ti tocca davvero in un modo che pochi altri titoli possono eguagliare. E non siamo solo noi a pensarla così, ma praticamente tutti i media di gioco del mondo sono d'accordo.

Anche i giocatori sembrano essere della stessa opinione e hanno elogiato all'unanimità il titolo, e ora un'altra persona si sta unendo al coro, vale a dire un ragazzo che sa una o due cose su come scrivere storie che evocano ogni sorta di tempesta emotiva: Neil Druckmann. È il creatore di The Last of Us (sia del gioco che della serie TV), e via Instagram ora scrive questo a proposito della gemma francese:

"Titoli di coda su Claire Obscur: Expedition 33. Sono in soggezione. Una delle storie più commoventi e creative che ho giocato da molto tempo".

E... Possiamo solo dire che siamo d'accordo. Hai già giocato a Clair Obscur: Expedition 33 ? In caso contrario, dovresti. Il gioco è ora disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X ed è incluso anche in Game Pass.