Il capo di Paramount Games vuole rendere i titoli AAA più economici, ma non si affida all'IA per farlo

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Il capo di Paramount Games, Shawn Kittelsen, sa che ci sono sfide davanti allo sviluppo di giochi AAA, ma non vuole tirarsi indietro dal creare grandi titoli di successo come Marvel 1943: Rise of Hydra e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Parlando con The Game Business, Kittelsen ha detto che, pur desiderando grandi esperienze AAA, spera di non cadere nella trappola di spendere centinaia di milioni di dollari per esse. "Quindi, quello che facciamo deve filtrare attraverso il rumore, ma non deve sempre farlo a grande spesa. A volte può emergere con grande innovazione," ha detto.

"Vogliamo fare scommesse di dimensioni adeguate per la situazione attuale del mercato, e questo significa tutto, dall'esplorazione di nuovi modi di lavorare con co-sviluppatori e team di supporto, fino ad avere un processo di governance davvero rigido in cui non cerchiamo di partire con un team di 300 persone dal primo giorno, ma con un piccolo team che lavora sulla visione centrale, meccaniche di base, storia, arte e concetto, e poi gradualmente, man mano che convalidiamo ciascuno di questi elementi del gioco, costruendo fino al punto in cui ci sentiamo sicuri di scalare la produzione e andare avanti."

Kittelsen ammette che è difficile metterlo in pratica. I suoi metodi sembrano davvero portare a molti lavori a contratto, dato che le persone arriverebbero solo quando il gioco è pronto per loro, o forse serve solo che molte persone di Paramount Games si spostino su progetti diversi. Quello di cui non avrà bisogno al momento, però, è l'IA.

"Sarebbe davvero facile guadagnare punti con gli investitori dicendo: 'sì, useremo solo l'IA per rendere tutto più veloce, più economico, più efficace.' Ma questi strumenti non hanno ancora raggiunto il punto di maturità in cui possiamo dire che ci sono davvero risparmi significativi da trovare," ha detto Kittelsen. Ha spiegato che, sebbene ci siano alcune cose che l'IA può aiutare ad accelerare, lo sviluppo dei contenuti non sta diventando molto più veloce. "Vogliamo che le mani umane siano sui nostri prodotti," Kittelsen ha detto, trovando ipocrita dire che i giochi che Paramount sta realizzando sono fatti dai fan, solo per poi dire che in realtà li ha fatti una macchina.