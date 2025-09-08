Il capo di Saber crede World War Z 2 sia in trattative a causa del suo popolare gioco

HQ

Fino a F1 quest'estate, il film di maggior successo di Brad Pitt al botteghino è stato World War Z, un film di zombie che sembrava andare abbastanza bene ma non è mai sfociato in altri film. Tuttavia, questo potrebbe cambiare dato che a Hollywood si è parlato di espandere la serie, qualcosa in cui lo sviluppatore di giochi Saber Interactive pensa di aver avuto una mano.

Il capo dello sviluppo Tim Willits ha parlato con IGN alla Gamescom, dove ha spiegato che l'immenso successo del loro gioco, che ha recentemente superato i 30 milioni di giocatori, potrebbe aver guidato la conversazione sull'espansione della serie di film.

Per intero, Willits spiega: "30 milioni di persone hanno giocato a quel gioco. Non è pazzesco? 30 milioni di persone uniche. Non me l'hanno detto, probabilmente mi metterò nei guai! — non me l'hanno detto, ma forse IGN l'ha messo su Instagram, che alla Paramount si sta parlando di fare un altro World War Z. Ancora una volta, non me l'hanno detto, ma sono abbastanza sicuro che sia a causa di quel gioco.

"Non me l'hanno detto. Sto indovinando! 30 milioni di persone. È ridicolo! L'ho visto [il telegiornale della Paramount] e ho pensato: 'Oh, dobbiamo essere noi'. "

Di recente abbiamo anche avuto la possibilità di parlare con Willits, dove abbiamo parlato di John Carpenter's Toxic Commando e di come il leggendario regista horror sia stato coinvolto nel gioco.