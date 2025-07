Il capo di Sega afferma che rilanciare l'azienda sarà il suo "più grande successo"

HQ

Durante i The Game Awards 2023, Sega ha avuto una sorpresa che ha fatto impazzire di gioia tonnellate di fan. Hanno detto che stanno finalmente tornando a realizzare i giochi che hanno reso Sega l'azienda amata che è oggi.

I titoli citati includevano Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi e Streets of Rage, e da allora sono stati aggiunti alla lista anche i reboot di Ecco the Dolphin e Virtua Fighter. In altre parole, è tempo che le nuove generazioni imparino ad amare Sega, ma ricreare questi marchi per un pubblico moderno non sarà facile dato che sono passati decenni dall'ultima volta che li abbiamo visti.

Il compito di riportare Sega ai vertici non è uno di quelli che il CEO Shuji Utsumi sta prendendo alla leggera, e in un'intervista con The Game Business, spiega che il rilancio dell'azienda sarà il suo "più grande successo":

"Ora sono tornato a far parte di Sega e sto lavorando per far rivivere Sega... Voglio dire che questo sarà il mio più grande successo".

Utsumi è un veterano nel mondo dei giochi. Ha lavorato alla Sony sulla prima PlayStation ed è stato alla Sega durante l'era Dreamcast, e ha anche lavorato alla Disney. In questa interessante intervista, parla del suo amore per le console tradizionali, dove sembra un po' preoccupato per il futuro:

"Da quando sono stato un membro del team di lancio di PlayStation, ho un grande attaccamento al business delle console. E Nintendo ha giocato un ruolo straordinario... Gesù, hanno dato un grande contributo in questo settore. Non mi aspettavo che Switch 1 avesse così tanto successo. Nessuno lo ha fatto. Ma la grande tendenza è il PC, con la sua portata di mercato globale, e il mobile, ovviamente, che sta migliorando sempre di più in termini di grafica.

A volte vuoi giocare in stili diversi. A volte vuoi rilassarti e giocare in salotto con il grande schermo. Questo è un modo. A volte vuoi ammazzare il tempo su alcuni giochi per dispositivi mobili. E un gioco per PC... È sedersi davanti a una scrivania, fare qualcosa di più serio. Ci sono molti modi per divertirsi con i giochi e, tra tutte queste attività, voglio credere che la console ci offrirà opportunità molto belle".

Resta da vedere se Utsumi riuscirà effettivamente a rendere Sega di nuovo un gigante basato sui franchise più amati dell'azienda, ovviamente, ma possiamo almeno dire che è sulla buona strada. Nel corso del 2024, Sega è stato l'editore con il punteggio più alto su Metacritic grazie a titoli come Metaphor: ReFantazio e Like a Dragon: Infinite Wealth.