Il capo di SNK si dimette dopo il fallito lancio di Fatal Fury: City of the Wolves

HQ

Il mese scorso abbiamo recensito Fatal Fury: City of the Wolves, il primo nuovo gioco della serie in oltre due decenni. Sebbene la nostra valutazione fosse piuttosto alta, non è stato affatto un capolavoro e, a giudicare dal numero di giocatori su Steam, anche la comunità dei combattenti non è rimasta impressionata.

Vale anche la pena notare che SNK ha speso un sacco di soldi per il gioco, comprese le celebrità come personaggi giocabili - tra cui la star del calcio Cristiano Ronaldo - e ha investito molto nel marketing. Se ci sia un collegamento diretto con le vendite apparentemente basse, non lo sappiamo, ma ora è confermato (grazie a VGC) che il capo di SNK si dimetterà dalla sua posizione.

Kenji Matsubara rimarrà in carica per un periodo di transizione, anche se non si sa ancora chi subentrerà, così come come cambierà la leadership del nuovo allenatore SNK.

Uno dei motivi che potrebbe aver influito sulla popolarità di Fatal Fury: City of the Wolves è che SNK è quasi interamente di proprietà del principe saudita Mohammed bin Salman, una figura non del tutto indiscutibile che è stata accusata di coinvolgimento nell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Ronaldo è anche una figura controversa fuori dal campo in alcuni ambienti, e molti fan di Fatal Fury sono stati molto critici nei confronti del suo coinvolgimento nel gioco.