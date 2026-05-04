Il capo di Sony pensa che i problemi nel business dei videogiochi siano causati da "sovrainvestimenti durante il COVID-19"

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Sembrano esserci molte buone teorie sul perché l'industria del gaming si trovi nella situazione attuale. Forse alcuni posti di lavoro stanno venendo sostituiti dall'IA, forse le condizioni generali del mercato sono peggiorate a causa delle pressioni macroeconomiche, o forse... È qualcos'altro del tutto? In diverse occasioni, alcuni esperti economici hanno indicato il COVID-19, suggerendo che in quel periodo siano stati investiti troppi soldi nell'industria del videogioco.

In particolare, l'ex capo PlayStation Shuhei Yoshida ha dichiarato in un'intervista a WhatCulture che in realtà si trattava di una sorta di illusione - un torto all'industria:

"Le chiusure, i licenziamenti e le cancellazioni sono il risultato di questi aggiustamenti dovuti agli errori di valutazione commessi da molte aziende. Penso fosse un grande ottimismo del periodo Covid-19. L'industria è cresciuta così tanto perché [le persone] dovevano restare a casa, e i videogiochi erano il modo più facile ed economico per intrattenersi. Così hanno visto un enorme aumento della crescita del settore, e molti investitori hanno versato denaro nel settore, quindi questi editori hanno sovraassunto, sovrainvestito. Hanno assunto troppe persone. Hanno investito in progetti che non avrebbero dovuto."

Come detto, la risposta è probabilmente una combinazione di fattori, ma resta la domanda se una parte significativa della spiegazione possa essere ricondotta fino al COVID-19 - cosa ne pensi?