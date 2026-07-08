Il capo di Sony vende milioni in azioni in mezzo a una controversia su PlayStation
Il CEO di Sony, Hiroki Totoki, ha venduto più della metà delle sue azioni in azienda pochi giorni dopo che PlayStation ha confermato la transizione dal lancio di giochi fisici.
Pochi giorni dopo la decisione molto pubblicizzata che PlayStation avrebbe interrotto i giochi fisici, il CEO di Sony ha venduto più della metà della sua quota nell'azienda.
Questo secondo documenti depositati presso le autorità finanziarie statunitensi, che indicano che Hiroki Totoki ha venduto 225.000 azioni il 3 luglio, rappresentando circa il 56,5 percento del suo totale di partecipazioni. Il valore della transazione? Circa 4,7 milioni di dollari.
Questa mossa rispecchia quella dell'ex capo PlayStation Jim Ryan, che ha anch'egli venduto una parte significativa delle sue azioni prima di dimettersi due anni fa.
Al momento, tuttavia, non ci sono informazioni pubbliche che colleghino la vendita delle azioni alla strategia dell'azienda o suggeriscano che Totoki intenda lasciare la sua posizione.