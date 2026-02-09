Il capo narrativo di Blizzard commenta il tanto parlato cortometraggio animato Zenyatta

HQ

Nell'ottobre 2025, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Feodor Chin, il doppiatore recentemente noto per il suo ruolo di Lord Saito, il principale antagonista di Ghost of Yotei. Naturalmente, mentre ci sedevamo con Chin, abbiamo dovuto chiedergli del suo periodo a lavorare su Overwatch e di aver doppiato il caro personaggio di Zenyatta, dove l'argomento della conversazione si è spostato sul tanto parlato cortometraggio animato basato sul personaggio.

All'epoca, Chin ha espresso che era "fatto per quanto ne so", eppure non l'abbiamo visto. Quindi, come parte del nostro recente viaggio a Irvine, California, per visitare Blizzard, abbiamo colto l'occasione per chiedere alla lead narrative designer Miranda Moyer dello stato del cortometraggio animato e se arriverà nel 2026.

A riguardo, Moyer ha dichiarato: "Non so quanto ci sia permesso parlare di questo. Penso che direi che amo Zenyatta con tutto il cuore e sono sempre alla ricerca di modi per caricare il mio ragazzo. Quindi tieni d'occhio, ma non voglio chiuderlo."

Quindi forse Zenyatta non è così importante per la storia che si sta intrecciando nell'anno del Regno dell'Artiglio, ma si spera che ciò non significhi che il monaco consapevole resterà messo da parte troppo a lungo.

Per saperne di più su Overwatch, dai un'occhiata a tantissime informazioni extra su Jetpack Cat e vai qui per scoprire i piani per Switch 2 per il gioco.