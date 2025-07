Il capo Roblox vuole trasformare la piattaforma in un sito di incontri virtuali

HQ

Almeno dal 2023,Roblox il fondatore e CEO David Baszucki ha discusso apertamente l'idea di aggiungere una funzione di appuntamenti alla piattaforma. Ma solo per gli utenti dai 17 anni in su e solo per coloro che si sottopongono alla verifica dell'identità.

L'obiettivo è quello di rendere più facile e accessibile per gli adulti incontrarsi virtualmente su Roblox, ad esempio per vedere se c'è chimica prima di incontrarsi nella vita reale. Con questa mossa, Baszucki mira a raggiungere un pubblico più adulto (17+), una fascia demografica in rapida crescita su Roblox, dove quasi il 22% degli utenti avrebbe un'età compresa tra i 17 e i 24 anni.

Non sorprende che la proposta sia stata accolta con resistenza e critiche. Soprattutto perché quasi la metà della base di utenti di Roblox ha meno di 13 anni. E anche se la funzione di appuntamenti sarebbe rivolta esclusivamente agli adulti, molti sono ancora preoccupati per l'aumento dell'interazione tra bambini e adulti sulla piattaforma. I critici sostengono che potrebbe rendere più facile per gli adulti raggiungere i minori, il che sarebbe sia eticamente discutibile che potenzialmente pericoloso.

Baszucki sostiene che Roblox non è più solo un luogo per bambini. Dal suo lancio, la piattaforma si è espansa nell'istruzione, nella socializzazione virtuale e nell'intrattenimento per un pubblico più ampio. Supportando ufficialmente gli appuntamenti, crede che Roblox potrebbe maturare in un'alternativa alle app tradizionali come Tinder o Hinge, ma legata alle vere identità degli utenti.

Cosa ne pensi dell'idea? Pura follia o un po' di divertimento?