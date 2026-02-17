Il Capodanno cinese 2026 inizia oggi, dando il via all'Anno del Cavallo

HQ

Il Capodanno cinese o lunare è iniziato oggi, 17 febbraio 2026, segnando l'inizio dell'Anno del Cavallo di Fuoco. I festeggiamenti continueranno fino al 3 marzo, celebrando un nuovo ciclo zodiacale nel calendario cinese di 12 anni.

Coloro che nascono nell'Anno del Cavallo sono tradizionalmente considerati laboriosi, indipendenti, di cuore caldo e sicuri di sé. Il cavallo simboleggia forza, energia, passione e libertà, e molti incorporano immagini di cavalli in abiti o case per attirare la buona fortuna.

Anno del Cavallo // Shutterstock

Il 2026 segue l'Anno del Serpente ed entra nel 32° ciclo del calendario lunare di 60 anni. Il ciclo combina 12 segni animali con cinque elementi naturali (terra, metallo, acqua, legno e fuoco), il che significa che il Cavallo di Fuoco appare solo una volta ogni 60 anni.

Il Capodanno Lunare è celebrato a livello globale, specialmente in tutta l'Asia, ed è intriso di tradizioni e folklore, come la leggendaria gara organizzata dall'Imperatore di Giada che determinava l'ordine degli animali zodiacali...