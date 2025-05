Il cardinale filippino Tagle emerge come contendente chiave per il papato La sua elezione segnerebbe una continuità con la visione riformista di Francesco.

HQ Le ultime notizie sulla Città del Vaticano . Il cardinale filippino Luis Antonio Tagle ha attirato l'attenzione come candidato principale alla successione di Papa Francesco, con molti cardinali che lo vedono come la figura più allineata con la direzione progressista del defunto pontefice. Ora sappiamo che la sua esperienza pastorale globale, lo stile accessibile e le credenziali teologiche lo rendono un forte contendente nonostante le passate domande su questioni di gestione. Per ora, resta da vedere se il conclave si stringerà attorno alla sua candidatura. Roma, Italia 01 maggio 2025: Il cardinale Luis Antonio Tagle celebra la messa nella parrocchia di cui è titolare, San Felice da Cantalice, nell'estrema periferia di Roma nel quartiere di Centocelle // Shutterstock