Il CAS riceve ricorso dal Senegal riguardo al titolo revocato dell'AFCON 2025, senza tempi per la sentenza

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Il Tribunale Arbitrale dello Sport (CAS) ha informato mercoledì di aver ricevuto il ricorso dalla Federazione Senegalese di Calcio (FSF) riguardo alla scioccante decisione di revocare loro l'AFCON 2025 che avevano vinto contro il Marocco a gennaio. Il Senegal ha presentato appello contro la Confederazione Africana di Calcio (CAF) e la Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) per una decisione che ritengono ingiusta e radicata nella corruzione.

Il Senegal ha battuto il Marocco 1-0 nella finale della Coppa d'Africa giocata due mesi fa, in cui i giocatori senegalesi, protestando per una decisione dell'arbitro, hanno lasciato il campo da calcio, ordinati dal loro allenatore. Tuttavia, sono tornati 14 minuti dopo e l'arbitro ha ripreso la partita. Brahim Díaz per il Marocco ha sbagliato il rigore, e successivamente il Senegal ha segnato il gol vittoria ai tempi supplementari.

Un ricorso del Marocco alla CAF portò l'organo di governo a dichiarare il Marocco vincitore 3-0 perché i giocatori senegalesi avevano violato l'articolo 82, rinunciando alla partita. Attualmente, il Marocco è il vincitore ufficiale dell'AFCON, ma la coppa rimane in Senegal fino a quando il Panel di Arbitrato del CAS non deciderà l'appello del Senegal "il più rapidamente possibile", anche se al momento non esiste una tempistica per la decisione.

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