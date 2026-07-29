Il casinò e il gioco d'azzardo di Grand Theft Auto Online sono stati vietati in Australia

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Addio al sogno degli australiani che vincano un'auto nuova di zecca. Grand Theft Auto Online ha rimosso le sue funzionalità di gioco d'azzardo per i giocatori australiani, poiché sembra che nuove leggi sulla sicurezza online abbiano imposto il divieto al Diamond Casino & Resort.

Questa è almeno la speculazione attuale, dato che attraverso i forum GTA e i social media i giocatori hanno scoperto che non possono più accedere alle macchine da gioco, ai tavoli da gioco e alla Lucky Wheel del Diamond Casino & Resort. I giocatori possono comunque entrare nel casinò per scambiare le proprie fiches con denaro e guadagnare un bonus giornaliero, ma anche se possiedono un attico privato, non possono giocare d'azzardo.

L'Australia ha introdotto nuove leggi sulla sicurezza online e sulla garanzia dell'età a marzo di quest'anno, che si ritiene siano la causa del divieto. Inoltre, secondo TweakTown, si ritiene che anche i giochi di carte di Red Dead Online abbiano perso l'uso per gli australiani.

Il divieto di Lucky Wheel risulta particolarmente severo, dato che non è necessario spendere soldi in gioco per usarla. Inoltre, ora la possibilità che un giocatore ottenga un Lost Slamvan super raro dalla ruota è stata ridotta allo 0% se è australiano, poiché quel veicolo può essere ottenuto solo tramite la Lucky Wheel.