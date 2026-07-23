Il cast dello spin-off 'Stewie ' Family Guy è stato rivelato

Nel più recente tentativo di ampliare il numero di serie animate nell'universo di Family Guy, dopo The Cleveland Show, cioè Seth MacFarlane presterà presto il suo talento per dare vita a uno spin-off Stewie.

Sì, sta davvero succedendo, e il lavoro sul progetto sembra avviarsi sempre di più all'inizio, ora che il cast della serie è stato rivelato, con MacFarlane, come ci si aspetterebbe, che interpreta almeno qualche ruolo.

Ci viene detto che MacFarlane tornerà come Stewie ma anche come il personaggio di Bean, un "compagno di classe dalle pochissime parole che è stato lasciato cadere in testa troppe volte."

Oltre a questo, Kenan Thompson darà la voce a Royal, un personaggio considerato "uno dei nuovi amici di Stewie che ha un atteggiamento da "assolutamente no" riguardo ai pericoli delle avventure di Stewie."

Vanessa Bayer appare poi nei panni di Morgan, uno dei pochi personaggi adulti attualmente confermati, con l'insegnante di "Stewie, che probabilmente dovrebbe passare più tempo a guardare i bambini e meno tempo a fare festa."

Mike Henry poi presta la sua voce a un altro personaggio bambino in BJ, Stewie "il nuovo compagno di classe pettegolo, e figlio di Bruce di Family Guy."

La prossima è Caroline, interpretata da Jessica Lowe, un'altra bambina nota come "aspirante influencer e formidabile nemica in classe di Stewie.

Melissa O'Neil interpreta anche Wanda, un personaggio considerato "l'anima gemella intellettuale e oggetto d'affetto di Stewie.

E infine, abbiamo lo Skunk di Aaron Lee, che in realtà non è affatto uno skunk, ma piuttosto "la tartaruga di classe centenaria che ha una teoria a media su letteralmente tutto."

Quello che al momento non ci viene detto è quando Stewie dovrebbe arrivare, ma una ragionevole ipotesi è che, se il cast è già al loro posto, e il fatto che si tratti di uno spin-off di Family Guy significa che le persone coinvolte sono a conoscenza di cosa deve succedere durante la produzione per preparare tutto per la prima, Potremmo vedere Stewie debuttare nel 2027 o all'inizio del 2028.

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