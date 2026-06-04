Il cast di Critical Role rivela le differenze tra lavorare su The Legend of Vox Machina e The Mighty Nein

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Dopo aver ottenuto un enorme successo online con le loro campagne D&D, le persone che lavoravano in Critical Role hanno avuto l'opportunità di collaborare con Amazon e offrire versioni animate e abbreviate di quelle campagne. Prima è arrivato The Legend of Vox Machina, e dopo il suo successo abbiamo visto The Mighty Nein riportare i fan vecchi e nuovi nel mondo fantasy creato dal DM Matt Mercer.

Parlando con noi in una recente intervista prima della quarta stagione di The Legend of Vox Machina, Laura Bailey, Liam O'Brien, Sam Riegel e Taliesin Jaffe hanno spiegato cosa li entusiasma nel passare da un'avventura all'altra mentre passano dal doppiare un personaggio in Vox Machina a una persona completamente nuova in The Mighty Nein.

"Personalmente, mi piace fare l'idiota. È così divertente non avere alcun filtro," ha detto Bailey, spiegando che il suo personaggio Vox Machina, Vex, sembra molto più calcolatore rispetto al suo buffo ma adorabile Giullare Chierico nei Mighty Nein. O'Brien ha aggiunto che ama l'energia da "thriller di spionaggio" che Mighty Nein porta in tavola.

"Il mondo è più piccolo, e mi piace essere lì, in uno spazio più piccolo piuttosto che, sai, combattere i draghi e, sai, essere avatar di dei e fare tutte queste cose grandi," aggiunse Jaffe.

Anche dopo tanti anni passati a giocare insieme e a doppiare gli stessi personaggi, i fan adoreranno sentire che il gruppo si diverte ancora a far parte dei mondi fantasy che hanno contribuito così tanto a plasmare. Se vuoi saperne di più sulla quarta stagione di Vox Machina e su come hanno inserito Andy Serkis nel cast, dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto: