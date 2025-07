Il cast di The Fantastic Four: First Steps reagisce a *quel* aspetto di Sue Storm in Marvel Rivals

HQ

Marvel Rivals non è mai stato un gioco che si tira indietro dal dare ai suoi personaggi - in particolare al suo cast femminile - abiti rivelatori. Molti di loro provengono direttamente dai fumetti, in tutta onestà, e spesso si rivelano molto popolari tra una certa fetta di fan.

Prendi la pelle di Malice di Sue Storm, per esempio, che la vede mostrare molte gambe e guance. Un pacchetto incredibilmente popolare e che di recente lo YouTuber Loserfruit ha mostrato al cast di The Fantastic Four: First Steps.

Nella clip qui sotto, puoi vedere Loserfruit che esamina i cosmetici di ogni personaggio, mostrandoli alle loro controparti cinematografiche. Nessuno del cast sembra essere un grande giocatore, quindi sembra un po' come quello che immagino di mostrare ai miei genitori Marvel Rivals. Loserfruit salva la pelle di Malice per ultima, e stordisce Pedro Pascal, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach fino a farli tacere.

"Grazie", dice Vanessa Kirby, schioccando le dita. "Questa è anche la mia parte preferita di lei. Attenzione al sequel. Faresti meglio a guardarlo".

<social>https://www.youtube.com/watch?v=h45Sr1kafGU?t=281</social>

Il video passa poi rapidamente a tutto il cast che impara a interpretare i propri personaggi e si concentra con un po' di Marvel Rivals. Speriamo in un altro video quando uscirà Avengers: Doomsday, vedendo quell'enorme cast in una sorta di torneo Marvel Rivals.