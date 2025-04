Il cast di The Wheel of Time spera ancora che la serie fantasy avrà una quarta stagione

HQ

La terza stagione di The Wheel of Time è giunta al termine e, stando così le cose, i fan stanno iniziando a chiedersi quale sarà il prossimo passo per la saga fantasy che ha un sacco di libri aggiuntivi e materiale di partenza da adattare. Al momento, il futuro dello show è in dubbio, poiché non ci sono notizie da Prime Video che tornerà per una quarta stagione, qualcosa di cui anche il cast è all'oscuro al momento.

Questo è stato recentemente affermato da Daniel Henney (Lan Mandragoran) e Josha Stradowski (Rand al'Thor) in un'intervista con TechRadar, dove notano di non aver ancora sentito nulla su una quarta stagione.

Henney ha dichiarato: "Non sappiamo molto. La terza stagione è qualcosa di cui siamo incredibilmente orgogliosi. Ripensandoci, non potrei essere più felice di come è andata a finire. Sono sicuro che Josha sarà d'accordo sul fatto che questo è The Wheel of Time che abbiamo deciso di fare".

Stradowski ha poi continuato: "Sì, siamo fiduciosi [che una quarta stagione avrà il via libera]. Quando stavo leggendo la serie di libri, è stato solo con il quarto libro [The Shadow Rising, su cui si basa la terza stagione] che ho pensato 'Wow, ok, ora capisco perché sono state vendute così tante copie'. Sento che la terza stagione è quella in cui abbiamo trovato la nostra forma, quindi abbiamo tutti le dita incrociate".

Hai la stessa mentalità di Henney e Stradowski e desideri saperne di più The Wheel of Time ?