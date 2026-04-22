Il cast originale di Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria vuole vedere un nuovo film al cinema dopo la fuga di notizie

Aang: The Last Airbender ha già subito ritardi significativi, e poi è stata spostata da una distribuzione cinematografica a una su Paramount+. Se non bastasse, recentemente tutto il film è trapelato online. Nessuna filigrana, nessuna grafica difettosa. Tutto il film, per chiunque e tutti da vedere. Ha causato un bel po' di tempesta online. Gli animatori dietro il film hanno espresso la loro opinione sulla fuga di notizie, e ora anche il cast originale di voci della serie TV Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria ha dato la sua opinione.

Come riportato da Collider, durante un panel al Supanova Melbourne, ai protagonisti originali di Aang (Zach Tyler Eisen), Sokka (Jack De Sena), Toph (Michaela Jill Murphy), Suki (Jennie Kwan) e Ty Lee (Olivia Hack) è stato chiesto se avessero visto il film online. Hack apparentemente l'aveva "sfogliato", ma ritiene che il film dovrebbe essere distribuito nelle sale cinematografiche affinché i fan che non vogliono vederlo online possano sostenere i creatori al botteghino.

"L'ho sfogliata. L'arte è bellissima. Ecco la mia cosa. Se fosse stata l'uscita vera e propria, giusto, direbbe: 'non guardarla, perché toglie al botteghino.' Paramount ha il mio centesimo. Mi sono già abbonato. Così l'ho sfogliata, e l'arte è splendida. E non l'ho ancora visto. Distribuiscilo al cinema. È quello che sto dicendo. E quando la guardi, puoi vedere. Voglio dire, è davvero spettacolare. Le illustrazioni sono splendide, quindi sì," disse Hack.

Paramount continua a cercare di eliminare le fughe ovunque vengano pubblicate, ma non siamo sicuri di quale sia il piano per il film di L'Ultimo Dominatore dell'Aria in futuro. Ci sarà una vera e propria promozione, o il film uscirà semplicemente su uno streamer senza clamore? È difficile dire se la fuga abbia avuto un impatto significativo sui piani per Aang: The Last Airbender, ma sembra comunque improbabile che avremo un'uscita improvvisa nelle sale cinematografiche.