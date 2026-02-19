Il cast per la prossima serie animata dei creatori di Big Mouth è stato rivelato

Ora che Big Mouth si è conclusa dopo otto stagioni su Netflix, potreste chiedervi se questa era di animazione arrapata e sessualmente provocatoria sia finita. Se ti è piaciuta la serie comica, sarai contento di sapere che non è così, dato che i creatori torneranno presto per un nuovo progetto che scambia adolescenti ormonali con quello di creature pelose della foresta.

Conosciuto come Stagione degli Accoppiamenti, questo show è descritto nel modo seguente: "Stagione degli Accoppi è una commedia romantica animata per adulti — ambientata nel mondo animale — che parla di amore, sesso, relazioni e della necessità universale di trovare un partner e perpetuare la specie — con orsi, procioni, cervi, volpi e una miriade di altri animali della foresta arrapati e adorabili."

Poiché Mating Season dovrebbe effettivamente debuttare su Netflix già il 22 maggio, il cast della serie, almeno i personaggi principali, è stato rivelato, con il ritorno di Nick Kroll di Big Mouth, che appare insieme ad altri veterani di Netflix.

Si dice che Kroll doppi il procione noto come Ray, mentre il resto del cast include la veterana June Diane Raphael come cervo chiamato Fawn, Zach Woods della Silicon Valley come l'orso considerato Josh, e Sabrina Jalees di Black Mirror come la volpe soprannominata Penelope.

Non abbiamo ancora visto un trailer, ma qui sotto si può vedere un poster di Mating Season.