Il castello di Stormveil rivelato in un film trapelato Elden Ring

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Altri filmati del set trapelati sono arrivati dal film Elden Ring, apparentemente confermando che una location iconica del gioco arriverà nell'epopea fantasy di A24. Il film, diretto e scritto da Alex Garland, adatta il vasto RPG del 2022 di FromSoftware per il grande schermo. Con facilmente oltre 100 ore in una serie di Elden Ring, e al massimo circa due ore e mezza per il film, sappiamo che probabilmente non vedremo tutto ciò che si trova nelle Terre Intermedie in questo primo film.

Ma, secondo le nuove immagini trapelate dal set Elden Ring, sembra che stiamo visitando il Castello di Stormveil come parte della versione cinematografica. Il filmato, catturato con la telecamera di un telefono e pubblicato su TikTok, mostra il film dal vivo Elden Ring girato al Castello di Conwy, in Galles. Vediamo soldati dall'aspetto familiare sulle mura, indossando semplici armature grigie e beige. I colori dei soldati minori di Godrick, come forse ricorderai.

Questo implica fortemente che vedremo Godrick il Innesto come uno dei portatori delle rune nel film live-action Elden Ring. Tuttavia, potrebbe essere che il Castello di Conwy venga usato come ispirazione per un'altra location. Forse anche solo un forte in rovina. Essendo un filmato ripreso su un telefono, non c'è modo di ottenere una conferma ufficiale finché non siamo più vicini all'uscita del film Elden Ring.