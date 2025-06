Il cattivo di James Bond di Mads Mikkelsen, Le Chiffre, si unisce Hitman: World of Assassination

HQ

Dobbiamo solo aspettare ancora qualche ora prima che avvenga la presentazione di IO Interactive, ma prima di ciò lo sviluppatore danese aveva una sorpresa in serbo per i suoi fan. Con tutte le chiacchiere che circondano 007 First Light negli ultimi tempi, il team ha spostato l'attenzione su Hitman: World of Assassination per annunciare e lanciare una nuova missione Elusive Target basata su un famoso James Bond cattivo.

Le Chiffre, interpretato da Mads Mikkelsen, sta arrivando nel gioco d'azione stealth come un nuovo obiettivo per Agent 47 da studiare e poi eliminare in una miriade di modi. La missione è ambientata in un casinò parigino e vede Mikkelsen riprendere il ruolo del personaggio, con Agent 47 anche la possibilità di affrontare il cattivo in una partita di poker.

La missione arriverà a breve (anche nella versione Switch 2 appena lanciata del gioco) e sarà disponibile per il check-out fino al 6 luglio. Se giochi la missione in Hitman: World of Assassination, sarai anche in grado di ottenere una ricompensa per 007 First Light quando arriverà l'anno prossimo, e ci sono anche una collezione di oggetti premium in arrivo oggi, tra cui un vestito elegante per Agent 47, una nuova pistola silenziata, una da casinò da 1 milione di euro, e un'arma di corda che fa riferimento alla tecnica di tortura di Le Chiffre utilizzata su Bond di Daniel Craig.