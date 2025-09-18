Il cattivo di The Batman - Part II "non è mai stato veramente fatto in un film prima"

HQ

Potrebbero essere ancora lontani più di due anni, ma ora che Matt Reeves ha finito la sceneggiatura e punta a girare l'anno prossimo, sembra che presto inizieranno a trapelare ulteriori dettagli.The Batman - Part II Il cattivo del sequel del supereroe è stato determinato e, anche se non sappiamo chi sia esattamente, Reeves ha dato una divertente presa in giro.

Parlando con Josh Horowitz agli Emmy, Reeves ha detto che il cattivo diThe Batman - Part II non è "mai stato fatto in un film prima d'ora". Questo probabilmente significa che non vedremo il Joker, quindi, o Bane, o potenzialmente anche Mr. Freeze, dato che Arnie ha tecnicamente coperto. Se guardiamo alla galleria dei ladri di Batman, ci sono innumerevoli cattivi che non hanno ancora avuto un adattamento cinematografico. Mi viene in mente Killer Croc, così come Hush, o anche qualcosa di più recente come la Corte dei Gufi.

Reeves ha anche confermato nell'intervista che The Batman - Part II non è nel DCU (boo) e che questo film si concentrerà maggiormente su Bruce Wayne, poiché il film originale ha dedicato molto del suo tempo a Batman. Non si sa se vedremo di più di Battinson, ma mentre Reeves vuole continuare la saga, non ha idea se The Batman Part III accadrà.

The Batman: Part II sarà presentato in anteprima il 1° ottobre 2027.