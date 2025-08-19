HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Secondo quanto riferito, un soldato ucraino dell'unità di cecchini d'élite "Ghost" della nazione ha stabilito un nuovo punto di riferimento nella guerra moderna, colpendo due soldati russi con un solo colpo da più di due miglia di distanza vicino a Pokrovsk.

Il giornalista militare Yuri Butusov, che ha pubblicato il filmato dell'evento (qui), ha descritto il momento come una pietra miliare nella guerra moderna: "Il colpo da record è stato effettuato il 14 agosto utilizzando l'intelligenza artificiale sotto la guida di un complesso UAV con un fucile Alligator da 14,5 mm".



L'impresa, che si dice sia avvenuta a metà agosto, ha combinato armi domestiche avanzate con la ricognizione dei droni e il puntamento assistito dall'intelligenza artificiale per ottenere una precisione senza precedenti. Questo dimostra non solo l'abilità nel tiro, ma anche la crescente capacità dell'Ucraina.

Tali risultati hanno sia un peso tattico che un valore simbolico, sollevando il morale e mostrando agli avversari che nessuna posizione è completamente sicura. Le forze ucraine sostengono che, nonostante le forti pressioni nel settore, le operazioni difensive rimangono efficaci e coordinate.