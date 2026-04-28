Il centenario di David Attenborough sarà celebrato con un evento dal vivo presso la Royal Albert Hall di Londra

Tra un paio di settimane, David Attenborough compirà ufficialmente 100 anni, con l'iconica icona della trasmissione della fauna selvatica e ambientalista pronta a celebrare un secolo sul pianeta partecipando a un evento speciale che si terrà di persona alla Royal Albert Hall di Londra e che sarà anche trasmesso in streaming ai fan di tutto il mondo che vogliono partecipare all'evento e segnare questo incredibile traguardo per forse la voce più famosa nei documentari sulla fauna selvatica.

Come confermato dalla BBC, Attenborough sarà la star di 100 Anni sul Pianeta Terra, un evento descritto come un "evento speciale di novanta minuti in onore di una delle figure più influenti della radiodiffusione e della narrazione di storia naturale."

Lo show porterà gli spettatori in un "viaggio straordinario attraverso un secolo di esplorazione e scoperta nel mondo naturale, visto attraverso il prisma della straordinaria vita e opera di David", e inizierà alle 20:30 BST/21:30 CEST di venerdì 8 maggio, tutto su BBC One e BBC iPlayer.

Lo show raccoglierà riprese dell'intera carriera di Attenborough, tutte utilizzando immagini provenienti dall'archivio di storia naturale della BBC, combinandole con esibizioni e musica fornite dalla BBC Concert Orchestra. Ci saranno anche ospiti che sono stati influenzati dalla carriera di Attenborough, tra cui Liz Bonnin, Steve Backshall, Chris Packham e Michael Palin, oltre a altri artisti musicali, come Dan Smith di Bastille e Sigur Rós, presente per eseguire Hoppípollia, scritto per la serie Planet Earth.

Non è chiaro se lo show sarà trasmesso altrove e, in tal caso, le location esatte della trasmissione non sono state specificate.