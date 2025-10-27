Il Centro Pokémon sta già entrando nello spirito natalizio con gli oggetti natalizi

HQ

La stagione spettrale è ancora in corso (almeno fino alla fine di questa settimana), ma poiché il Natale non è mai lontano, possiamo aspettarci che i negozi siano presto pieni di oggetti a tema natalizio e il Centro Pokémon non è diverso.

Se diamo un'occhiata alla collezione natalizia sul sito web del negozio, vediamo articoli nuovi e vecchi, da peluche, calendari per il conto alla rovescia, simpatiche figurine, carta da regalo, ornamenti, indumenti da notte e altro ancora. Se c'è qualcosa che può avere dei Pokémon come parte delle tue celebrazioni natalizie, puoi essere certo che il Centro Pokémon ce l'ha.

Fortunatamente, non sembra che gran parte degli articoli per le vacanze abbia etichette esclusive, il che significa che è meno probabile che vengano strisciati e accumulati dai bagarini. Tuttavia, puoi essere certo che alcuni di questi si esauriranno in tempo, quindi se vuoi fare un po' di shopping natalizio in anticipo, ora è il tuo momento.

