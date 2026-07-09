Il centrocampista danese Morten Hjulmand è vicino a firmare per l'Atlético de Madrid

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L'Atlético de Madrid continua a rinforzare le ricompense quest'estate e l'ultimo giocatore ad unirsi al progetto di Simeone è Morten Hjulmand, centrocampista danese che arriverà dallo Sporting Lisbona per 40 milioni di euro più 5 milioni di aggiunte, per un contratto quinquennale fino a giugno 2031, secondo Fabrizio Romano.

Il club non ha ancora annunciato il trasferimento, ma altri media, come AS, riportano che l'Atlético de Madrid vuole che il giocatore danese inizi a lavorare il primo giorno della pre-stagione, lunedì 13 luglio (altri giocatori, inclusi molti argentini, non si uniranno agli allenamenti del club fino a dopo i Mondiali).

Hjulmand ha recentemente capitanato lo Sporting CP, dove si è unito nel 2023, vincendo due volte il titolo di campione nel 2024 e nel 2025. Prima di allora, ha giocato in Italia per il Lecce, aiutandoli a salire in Serie A nel 2021/22, e prima di allora nell'Admira Wacker, una squadra che allora faceva parte della Bundesliga austriaca. Hjulmand gioca anche per la Danimarca dal 2023, partecipando finora a 27 partite, inclusa la partecipazione a UEFA Euro 2024.

Morten Hjulmand si unirà ad altri nuovi giocatori quest'estate, tra cui Alejandro Grimaldo e il presunto arrivo di Lee Kang-in dal Paris Saint-Germain.