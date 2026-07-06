Il centrocampista inglese Henderson si fa male al polso saltando sopra un cartello pubblicitario durante i festeggiamenti

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L'Inghilterra è uscita vittoriosa da una partita emozionante contro il Messico ai Mondiali, ma per Jordan Henderson è stata la fine della competizione. Il veterano centrocampista, di 36 anni, si è infortunato durante i festeggiamenti: stava saltando un cartellone pubblicitario per entrare in campo e unirsi ai festeggiamenti, ma ha perso l'equilibrio e si è lasciato andare sul braccio, torcendolo completamente.

Ha dovuto essere allungato dal campo con ossigeno e portato in ospedale per un infortunio grave. Era stato un subentrato non utilizzato e ha giocato solo una partita in questa Coppa del Mondo, una sostituzione all'84° minuto contro il Panama. Non ci sono ancora informazioni sul suo stato, ma è molto improbabile che venga autorizzato a giocare per il resto del torneo.

Henderson, attualmente al Brentford, ma meglio conosciuto per un periodo di 12 anni al Liverpool tra il 2011 e il 2023, ha collezionato oltre 90 presenze con i Tre Leoni dal 2010, incluse quattro Coppe del Mondo dal 2014.