Il CEO della Formula E pensa che la Formula 1 ibrida "non abbia senso" e tornerà a com'era

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La Formula 1 ha introdotto motori ibridi in questa stagione 2026, che è stato altamente divisivo tra tifosi, squadre e persino piloti, alcuni difendendolo (come il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton) e altri che lo detestano (come il quattro volte campione del mondo Max Verstappen). L'uso delle auto elettriche nel motorsport non è una novità: la Formula E lo fa dal 2014. È il campionato monoposto più prestigioso con auto elettriche, ufficialmente riconosciuto come Campionato Mondiale dalla FIA dal 2020 - anche se molto meno popolare -.

Lo scorso fine settimana, la Formula E si è fermata per la prima volta a Madrid, in Spagna, con la sesta gara della stagione 2025/26 iniziata a dicembre 2025 a San Paolo e che si concluderà a Londra nell'agosto 2026. Il cofondatore e CEO della Formula E, Alberto Longo, ha parlato con AS dei paragoni fatti tra la Formula E e la nuova F1, e ha detto di "non capire perché la F1 si stia muovendo sempre più verso il nostro modo di fare gare", e ha persino previsto che la F1 tornerà a essere com'era prima.

"Quando abbiamo creato questo campionato, lo abbiamo fatto con l'intento di attrarre nuove persone allo sport con gare mai viste prima", ha spiegato Longo. "Alla fine, entrambi i campionati convergono sullo stesso tipo di gare: efficienza energetica, non pura prestazione, che è storicamente stata confermata dagli appassionati di motorsport. Offriamo qualcosa di completamente diverso".

"Questa F1 ibrida non ha senso, offrendo un tipo di gara che facciamo da 12 anni. Sta diventando un po' complesso per loro, nemmeno i piloti lo capiscono, ed è per questo che vediamo le critiche da parte di chi è coinvolto", ha aggiunto Longo. "Sentire Verstappen parlare così del suo stesso campionato è qualcosa che la F1 non può tollerare, quindi credo che si invertirà, torneranno ai motori a combustione e saranno fedeli al loro modo di correre."