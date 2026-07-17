Il CEO dell'Atlético de Madrid conferma che Julián Álvarez non sarà venduto per 100, 150 o 200 milioni di euro

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Il CEO dell'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ha pubblicato un video in cui, ancora una volta, chiude la porta al trasferimento di Julián Álvarez. Ore prima della finale di Coppa del Mondo, dove Álvarez sarà una delle stelle argentine, Atleti ha pubblicato un breve video con Gil Marín che dice che non lo venderanno nemmeno per 100, 150 o 200 milioni di euro.

"La mia intenzione è chiara, così come quella del club. Lo abbiamo chiarito al giocatore, al suo agente e al presidente del Barça: l'Atlético è il posto perfetto al mondo per Julián, ed è l'attaccante ideale per l'Atlético. Vogliamo tenerlo.

"Ho recentemente sentito dichiarazioni dal presidente del Barça che diceva che l'offerta fatta all'Atlético de Madrid non era illimitata, e l'unica possibile risposta è che la nostra risposta è davvero illimitata: non vogliamo trasferirlo, e non accetteremo un'offerta di 100, 150 o 200 milioni per Julián Álvarez."

All'inizio della Coppa del Mondo, Julián Álvarez era stato notizia quando ha detto di voler realizzare i suoi sogni e ha chiesto all'Atleti di lasciarlo andare. Ma nonostante i continui tentativi del Barça, Joan Laporta ha finalmente ammesso in un'intervista a El Larguero questa settimana che la loro offerta non sarà illimitata, e "arriverà un momento in cui dovremo decidere se mantenere l'offerta o meno, e dipenderà da come si svilupperanno queste ultime due settimane di luglio".