Il CEO dello sviluppatore di Grand Theft Auto: The Trilogy ammette che i fan avevano ragione, ma difende i giochi come divertenti

HQ

In un raro errore per qualsiasi cosa legata a GTA, Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition ha suscitato molte lamentele tra i giocatori. Le prestazioni del gioco sono state per lo più analizzate e non sembravano valere il prezzo considerando quanto fossero grezzi ciascuno dei tre titoli al momento dell'uscita. Sebbene lo sviluppatore Grove Street Games abbia successivamente migliorato GTA: The Trilogy - Definitive Edition, il suo CEO ha difeso i giochi, anche al lancio.

"Per quanto riguarda GTA Trilogy: Definitive Edition, ero d'accordo con la maggior parte delle reazioni delle persone," ha detto Thomas Williamson in una recente intervista a Wccftech. Williamson ha detto di non essere d'accordo con la risposta al rilascio da parte dello sviluppo.

"Tuttavia, alla fine della giornata, guardando le metriche dietro le quinte di quei giochi, c'erano molte persone che li giocavano e li apprezzavano davvero. C'erano anche molte persone che volevano di più, e non le biasimo. Tutti consideriamo questi giochi come traguardi davvero, davvero importanti nella storia del gaming, quindi sono grato di aver avuto l'opportunità di lavorarci. Sono anche d'accordo che non credo ci sarà mai una riproduzione perfetta di quelle che non sia fatta dalla Rockstar vera e propria. Se la loro squadra Rockstar North si fosse affrontata e avesse fatto qualcosa di folle, sarebbe fantastico. Ma la realtà di ciò che era si è anche mescolata con la nostalgia delle persone," ha detto.

Considerando quanto Rockstar sarà probabilmente impegnata per sempre, a produrre giochi di Red Dead e Grand Theft Auto, dubitiamo che si riguarderanno mai a progetti vecchi, il che significa che in un certo senso Williamson ha ragione a credere che qualsiasi altro sviluppatore sia destinato a ricevere critiche. La reazione iniziale su Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition si è praticamente affievolita ultimamente, con i remaster di Vice City e San Andreas che hanno ricevuto recensioni positive su Steam.