Il CEO dello sviluppatore di Monument Valley afferma che il lavoro su commissione è il futuro della creazione di videogiochi

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Il CEO di Ustwo Games, lo sviluppatore dietro Monument Valley, crede che i tempi della sicurezza lavorativa a lungo termine nello sviluppo di videogiochi siano finiti. Per mantenere i costi il più bassi possibile, crede invece che il settore si affidi al lavoro a contratto, con gli sviluppatori che arrivano solo per un progetto e poi si spediscono altrove.

"Ci sono persone che stanno andando davvero, davvero bene in quegli spazi su PC con budget molto più piccoli, che non riusciremo mai a raggiungere perché siamo basati a Londra e abbiamo dipendenti con pensione e così via," Sayans ha detto in un'intervista con Game Developer, spiegando che Monument Valley è un franchise che può correre rischi finanziari maggiori e ha budget che si aggirano a milioni. Tuttavia, crede che ciò sia solo dovuto ai successi precedenti della serie.

Al momento della stesura, Ustwo Games conta circa 30 dipendenti, un numero che Sayans ritiene possa essere troppo alto. "Siamo stati un po' troppo romantici sull'idea che dovremmo avere dipendenti e garantire alle persone sicurezza lavorativa a lungo termine. Penso che questo ci abbia portato a un punto in cui, raggiungendo i vertici della Monument Valley 3 [produzione], i contractor erano sempre una percentuale relativamente bassa della nostra base di dipendenti. Penso che sia qualcosa che vogliamo cambiare in futuro. Penso che in futuro vedremo di avere un team centrale e che qualsiasi crescita arriverà attraverso i contractor, cosa che odio del settore. Sono nel settore da 20 anni, e noi che siamo entrati nei primi anni 2000 stavamo molto bene. Vuoi poter dare quel tipo di stabilità... ma penso che questo sia un cambiamento nel modo in cui vogliamo lavorare con le persone in futuro," ha detto.

Il lavoro a contratto potrebbe sembrare una soluzione a budget che aumentano rapidamente, ma probabilmente causerà problemi diversi nel settore. La stabilità lavorativa sembra ormai un ricordo del passato, ma sarà ancora peggio in un'era di appaltamento. Inoltre, è probabile che la produzione del gioco diventi incredibilmente simile. Stiamo già vedendo molti studi adottare UE5, soprattutto perché può essere visto come una sorta di linguaggio universale tra gli sviluppatori.