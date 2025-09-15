Il CEO di Asetek SimSports spiega perché non producono pedali attivi

HQ

La scena delle corse simulate è esplosa negli ultimi tempi, con innumerevoli fan che cercano di accaparrarsi attrezzature premium per rendere i titoli di corse simulate ancora più coinvolgenti. Noi di Gamereactor ci occupiamo abitualmente del nuovo hardware per le corse simulate e, se si segue tale copertura, si potrebbe notare una netta mancanza di pedali attivi da parte del produttore Asetek SimSports. Allora, perché?

Abbiamo incontrato il fondatore e CEO André Eriksen alla Gamescom, dove abbiamo chiacchierato un po' dell'ultimo hardware che l'azienda sta realizzando e se guarda ai suoi concorrenti per determinare se può offrire un prodotto in una forma migliore o più conveniente. Questo ha naturalmente portato la discussione sui pedali attivi e sul perché Asetek non li produce.

"La metterei così: sei arrogante se non guardi i tuoi concorrenti. Lo facciamo anche noi, ma insomma, potete dare un'occhiata ai nostri prodotti. Non credo che abbiamo guardato a nessun concorrente e ci siamo detti: copiamolo, possiamo farlo a un prezzo più basso o migliore. Siamo la nostra identità e facciamo le cose a modo nostro.

"Una domanda molto comune che riceviamo è: perché non fai i pedali attivi? E ora ci sono almeno due o tre aziende che lo fanno. E questo è un buon esempio in cui noi, internamente, le persone mi chiedono e dicono: perché dovremmo farlo? Crediamo di poterlo fare sostanzialmente meglio? No. Pensiamo di poterlo fare in modo sostanzialmente più economico? No. Allora perché dovremmo farlo? La risposta per noi invece è, abbiamo realizzato questo molto super high-end, come potete vedere davanti a voi, questo cilindro freno Thorpe 2, è un vero impianto idraulico. Parlando di concorrenza, molti concorrenti rivendicano sistemi idraulici. Non sono sistemi idraulici. Sai, il nostro è davvero un vero e proprio impianto idraulico. E al posto del pedale attivo, arriveremo con un modulo ABS. E quel modulo sarà lo stesso che hai nella tua auto. Non è una simulazione, è un vero affare. Quindi, quando il tuo software di gioco o il tuo simulatore ti dicono, ora sono in ABS, allora il tuo pedale sarà in una vera auto. Non è una simulazione, è la stessa cosa".

Abbiamo anche chiesto a Eriksen se l'attenzione di Asetek è interamente focalizzata sull'hardware incentrato sulle corse simulate o se guarda anche a titoli di corse più arcade e come può presentare l'hardware ai fan di questi progetti.

"Sì, lo fa. Quindi questo ABS non è ancora uscito, e potrebbe passare un anno prima che sia uscito o qualcosa del genere. Ma è un buon punto perché, sì, se sei un sim-racer hardcore, avrai un titolo di gioco che supporta il segnale giusto e avrai l'input del volante da tutte e quattro le ruote. Ma siamo onesti, è una nicchia. Ma cosa succederebbe se, nel nostro software, si potesse calibrare il freno e dire: "Freno ora, scelgo solo un numero, 10 bar". E per il mio titolo di gioco, dico solo, se premo ora 12 barre, voglio la sensazione dell'ABS. Quindi sei completamente indipendente dal gioco e non hai davvero bisogno della configurazione hardcore. Puoi semplicemente inserirlo nel software".

Dai un'occhiata all'intervista completa con Eriksen qui sotto per saperne di più sull'ultimo hardware di Asetek e su come continuerà a innovare in futuro.