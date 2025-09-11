Il CEO di Atari sul ritorno alla corsa alle console: "Non siamo in alcun modo in competizione con Microsoft, Nintendo o Sony"

HQ

Atari è tornato, giusto? La leggendaria società di giochi sta creando nuovi giochi e debuttando frequentemente con nuovo hardware, anche se gadget retro-orientati. Quindi, questo significa che Atari ha grandi ambizioni di tornare ancora una volta in cima alla montagna del mondo dei videogiochi, in diretta concorrenza con Sony, Microsoft, Nintendo e gli altri titani dei giorni nostri? Anche se l'ambizione è probabilmente presente in una certa misura, al momento non è affatto nella mente di Atari, cosa che il CEO Wade Rosen ci ha affermato durante un'intervista alla Gamescom.

Abbiamo chiesto al capo di Atari se c'è qualche possibilità che Atari cercherà di competere con i principali produttori di console e cercherà mai di lanciare un dispositivo nuovo e moderno. Ci ha detto molto chiaramente che "non è assolutamente" così, e che il focus continua a rimanere sui prodotti retrò, soprattutto per il settore hardware.

Per intero, Rosen ha dichiarato: "Assolutamente no. Assolutamente. No, voglio guardare dritto nella telecamera ed essere molto onesto. Assolutamente no. Non siamo in alcun modo in concorrenza con Microsoft, Nintendo o Sony. Grandi partner. No, voglio dire, collaboriamo con loro su molti progetti. Sono sempre molto attento a chiarirlo.

"No, ci piace molto vivere in questo spazio. Penso che il modo in cui la vediamo sia come se molte di queste console classiche fossero viste come console morte. Sono visti come hardware legacy. E quello che ho capito solo da me stesso, ma anche prima di arrivare ad Atari e qui, la gente sta ancora facendo giochi per il 2600 e il 7800 e, sai, il Genesis e il Nintendo e il Game Boy. Voglio dire, puoi praticamente andare a quasi tutti, anche la Jaguar e la Lynx hanno nuovi giochi fatti per loro. E quindi queste sono console morte o sono ecosistemi viventi? E quindi questo era davvero il nostro desiderio.

"Come questo, prima di tutto, per dare ai fan un modo di giocare alle carte classiche che non comporta, sai, un televisore CRT o un sacco di modding e una cosa retrò cercando di inserirlo in una TV digitale, ma per trovare davvero un modo semplice per immergersi immediatamente nelle cose che amano, nelle carte che hanno, E poi dare alla comunità più di uno sbocco per vendere i loro giochi che stanno realizzando, per portarli sul mercato, per avere una base di giocatori più ampia a cui rivolgersi.

"Quindi sì, lo trattiamo come un ecosistema vivente. E penso che questo, penso a tutte le principali aziende di giochi che hanno avuto hardware nel corso degli anni, questa è probabilmente l'innovazione che c'è nel rendersi conto che questi vecchi sistemi non sono, in realtà non sono affatto morti, ma sono ecosistemi viventi. E se vogliamo, possiamo riportarli indietro e continuare a funzionare. E penso che abbiano un posto nella società moderna".

Puoi vedere l'intervista completa con Rosen qui sotto, dove parliamo anche del ritorno di Bubsy, se Atari sta cercando di espandere e far crescere altre licenze più vecchie e altro ancora.