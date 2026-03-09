Il CEO di Audi afferma che le auto a benzina hanno ancora un futuro

HQ

I veicoli elettrici stanno diventando sempre più economici, hanno autonomia maggiore e si ricaricano più velocemente, ma sembra che molti mercati non siano ancora pronti a lasciare veramente alle spalle le auto a benzina. Questo è dimostrato da alcune vendite incerte di veicoli elettrici in alcuni mercati, anche se non si riflette nelle vendite di tutti i produttori. Questa incertezza ha però sembrato convincere il CEO di Audi, Gernot Döllner, che le auto a benzina "hanno un futuro".

Durante un recente evento mediatico (tramite Car and Driver) Döllner ha detto quanto segue:

"I concetti di trasmissione torneranno sicuramente a [combustione interna]. È quello che vediamo adesso, e non so se l'elettricità a batteria tornerà così in fretta. I mercati sono così dinamici, e ogni mercato ha la sua specialità," ha detto. "Quindi negli Stati Uniti ci sono segmenti robusti di SUV e pickup, un panorama di consumatori piuttosto ricco di combustione interna. La Cina è in vantaggio nell'elettrico a batteria, ma ha un retrocesso verso l'autonomia estesa (EREV) e persino ibridi plug-in. Ci sono molte dinamiche, quindi non è facile capire dove sta andando la strada."

Audi ha recentemente ritirato la promessa di essere completamente elettrica entro il 2033, ammettendo all'epoca che il mercato statunitense gioca un ruolo importante in quella decisione. Tuttavia, sembra che manterranno un ritmo costante nello sviluppo dei veicoli elettrici, ma si concentreranno anche su ibridi e modelli a benzina tradizionali:

"Non vedo necessariamente nuove piattaforme. Ma vedo un ulteriore sviluppo di piattaforme per portare il prossimo livello dell'elettronica e portare un certo grado di ibridazione."