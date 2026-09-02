Il CEO di CD Projekt Red non può promettere The Witcher 4 su un disco PS5, ma ci sarà una scatola con qualcosa che vale la pena collezionare

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The Witcher 4 è stato recentemente confermato dallo sviluppatore CD Projekt Red che uscirà nel 2028. Questo è una cosa positiva sotto molti aspetti, ma considerando che Sony interromperà la produzione dei dischi PS5 dal 2028, quella data solleva ora molte domande sul futuro di The Witcher sui supporti fisici.

Le persone di CD Projekt Red sono grandi fan di tutto ciò che è fisico, come ha spiegato il co-CEO Michal Nowakowski in un'intervista a The Game Business. Nowakowski ha chiarito che se Sony decidesse di interrompere la produzione dei dischi, quella decisione non dipende da CDPR. "Non abbiamo alcuna influenza sulle politiche delle prime parti... i dischi devono essere prodotti nelle loro fabbriche."

Questo significa che se Sony andrà avanti con i suoi piani futuri senza dischi, allora The Witcher 4 non uscirà con un disco su PS5. Tuttavia, Nowakowski ha promesso che avremo una scatola, con qualche "sensazione" all'interno che la renderebbe degna di valore. "Siamo grandi fan di chi ha accesso a oggetti tangibili e da collezione. Siamo nerd noi stessi e ci piace questo. Abbiamo sempre sostenuto questo. Qualunque sia il caso, sicuramente avremo una scatola."

Non si sa cosa conterrà quella scatola, ma ricordo ancora di aver aperto la mia edizione base di The Witcher 3: Wild Hunt nel 2015. Quella era accompagnata da una mappa, adesivi e un biglietto di ringraziamento per aver acquistato il gioco. C'è speranza che qualcosa di simile possa essere presente nella versione fisica di The Witcher 4, quando uscirà l'anno dopo il prossimo anno.