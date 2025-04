Il CEO di Discord si dimette, sarà sostituito dall'ex dirigente di Activision Blizzard King

HQ

Discord è destinato a subire un cambiamento di leadership piuttosto massiccio, poiché la piattaforma social ha rivelato che il suo co-fondatore e CEO di lunga data Jason Citron si dimetterà dal suo ruolo principale e lascerà invece che un ex Activision Blizzard King dirigente prenda il sopravvento.

Come affermato in un comunicato stampa, si nota che Humam Sakhnini è destinato a diventare il nuovo CEO di Discord, con Sahknini che entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione dell'azienda, che vedrà ancora Citron come membro. Si noti che Citron aiuterà Sahknini anche in futuro nel suo nuovo ruolo di consulente del CEO.

Parlando dell'abbandono della posizione di CEO, Citron ha dichiarato: "Costruire Discord nell'ultimo decennio è stata una delle esperienze più gratificanti della mia vita. Fin dall'inizio, la nostra missione è stata quella di riunire le persone intorno ai giochi. È una missione a cui ho dedicato la mia carriera e sono fiducioso che passare il testimone a Humam sia la giusta evoluzione per il futuro di Discord. La sua profonda esperienza nel settore dei giochi e la sua comprovata esperienza nel ridimensionare le aziende, promuovendo amicizie autentiche attraverso il gioco e le esperienze condivise, ci posizionano perfettamente per la nostra prossima fase di crescita. Credo che questa transizione accelererà il nostro slancio e sbloccherà possibilità ancora maggiori per Discord, i nostri consumatori, i partner e l'intero ecosistema di gioco negli anni a venire".

Sahknini ha anche aggiunto questo: "Ciò che Jason e il co-fondatore e CTO di Discord Stan Vishnevskiy hanno costruito è davvero notevole: una piattaforma con un innegabile adattamento al mercato del prodotto in cui centinaia di milioni di persone si connettono intorno alla loro passione per i giochi e interessi condivisi. Non vedo l'ora di lavorare con Stan e il talentuoso team di Discord per far crescere la nostra attività rimanendo fedele alla missione principale dell'azienda e al legame speciale che ha con le comunità di giocatori. Siamo ancora all'inizio dell'impatto del gioco sull'intrattenimento e sulla cultura, e Discord è perfettamente posizionato per svolgere un ruolo centrale in questo futuro".

