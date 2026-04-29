Il CEO di EA, Andrew Wilson, minimizza l'idea che l'IA possa togliere i posti di lavoro alle persone

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Temendolo, scappando, sembra che l'IA sia davvero inevitabile nell'industria del gaming. Anche se non genererà giochi con la pressione di un pulsante, sembra che molte aziende stiano adottando la tecnologia in qualche modo e vedendo come possa aiutare il flusso di lavoro. La preoccupazione immediata, ovviamente, è che l'IA inizi a togliere i posti di lavoro delle persone. Il CEO di EA Andrew Wilson non ha questa preoccupazione.

A iicon, una conferenza per dirigenti di videogiochi organizzata dalle persone che un tempo gestivano l'E3, Wilson è stato interrogato su come viene utilizzata l'IA in EA (tramite GameFile). Wilson ha detto che anche se l'IA sta facendo molto lavoro in questo momento, stanno comunque assumendo più persone.

"Ho visto alcuni dati di recente, credo, ora quasi tutto—circa l'85%—del nostro lavoro di assicurazione qualità è svolto con qualche tipo di machine learning o algoritmo guidato dall'IA. Eppure, come azienda, assumiamo più persone per il QA di quante ne abbiamo mai fatte," ha detto Wilson. Quando gli è stato chiesto che tipo di lavoro svolga l'IA, Wilson ha risposto dicendo che al momento sembra in grado di gestire solo lavori rudimentali. Può gestire "le cose semplici: accendi la scatola, spegni la scatola, avvia, spegne, crasha, tutte queste cose."

Wilson sostiene che al momento l'implementazione dell'IA da parte di EA è stata "interamente un aumento." Potrebbe far sentire le persone un po' più a loro agio avere la tecnologia che lavora accanto a loro, ma se si trovano troppo a loro agio, nel settore odierno si potrebbe finire parte della nuova statistica sui licenziamenti. È difficile immaginare che questa situazione dell'IA non possa evolvere verso la sostituzione, ma Wilson non sembra troppo preoccupato al momento.