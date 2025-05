Il CEO di Epic Games ammette che il launcher è goffo

HQ

Sebbene l'Epic Games Store offra molti omaggi, molti giocatori PC utilizzano ancora principalmente Steam di Valve come modo per mantenere il loro catalogo di giochi. Epic Games è ancora l'ultimo arrivato, eppure, anche dopo il lancio nel 2018, alcuni trovano ancora goffo il launcher dell'editore.

Parlando in un'intervista con Lex Fridman (via Wccftech), il CEO di Epic Games Tim Sweeney ha ammesso che il launcher ha i suoi problemi. "Penso che uno dei motivi per cui le persone descrivono il launcher di Epic Games come goffo è perché il launcher di Epic Games è goffo e dobbiamo migliorarlo", ha detto. "C'è molto lavoro da fare e, sai, vorrei che fossimo migliorati nell'affrontare le caratteristiche della qualità della vita e dar loro la priorità rispetto a tutte le altre funzionalità".

"Per la maggior parte del tempo, ha supportato funzionalità commerciali come il merchandising, l'offerta di più versioni di un gioco in vendita e l'offerta di aggiornamenti dall'edizione normale all'edizione deluxe e altre cose che i partner funzionano", ha continuato. "Altre priorità sono state la qualità della vita e i tempi di caricamento dei lanciatori e altre cose. E non abbiamo posto abbastanza enfasi sulle caratteristiche della qualità della vita. Lo abbiamo riconosciuto molto chiaramente più volte e abbiamo subito diversi refactoring. Ma questa è stata sicuramente una delusione per noi e per molti utenti. Una cosa che ci abbiamo messo un po' a capire è che non è in uniforme".

Sweeney afferma che c'è un team più ampio che lavora su Steam in Valve, che ha avuto più tempo per sviluppare lo Steam Store. Ma questa difesa non regge per tutti, poiché sono passati anni dal lancio dell'Epic Games Store, eppure mancano ancora alcune funzionalità. Forse col tempo, però, vedremo l'Epic Games Store raggiungere il suo vero potenziale e Steam potrebbe avere un rivale senza l'acquisto di esclusività per i nuovi giochi.