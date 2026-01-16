Il CEO di Ford afferma che un camion elettrico da 30.000 dollari è arrivato nella fase di prototipo

HQ

Ci sono diversi ostacoli nell'adozione diffusa dei veicoli elettrici e, per molti, molti consumatori americani sono l'utilità e i prezzi. Ford ha tentato di replicare il loro incredibile successo con la F150 come VEI, ma ha incontrato problemi particolarmente con i prezzi.

Ma un camion in arrivo, sempre rivolto al mercato americano, costerà presumibilmente solo 30.000 dollari, e quel modello molto importante è ora in fase di prototipazione.

In un'intervista con InsideEVs, il CEO di Ford, Jim Farley, afferma che questo modello è cruciale:

"È letteralmente come la missione Apollo o Gemini all'interno di Ford. Un progetto unicamente americano, ad alto rischio... proprio come le unità motorizzanti della Formula 1, è uno dei progetti più impegnativi a cui abbia mai partecipato."

Anche altri produttori stanno faticando a ridurre i costi essenziali al punto in cui veicoli elettrici davvero economici possano arrivare sul mercato con valori di autonomia solidi.