Il CEO di Ford avverte che le vendite di veicoli elettrici crolleranno

Le misure attive dell'amministrazione Trump per livellare i requisiti fiscali sulle auto negli Stati Uniti e per smettere di sovvenzionare specificamente le auto elettriche hanno influito sulle vendite di auto nuove nel segmento dei veicoli elettrici.

In precedenza, gli acquirenti americani di auto nuove ricevevano uno sconto di $ 7.500 sull'acquisto di una nuova auto elettrica, cosa che ora è stata rimossa. Ciò ha significato che le vendite sono diminuite in modo significativo e ora l'amministratore delegato di Ford avverte che molto probabilmente causerà il collasso del mercato delle auto elettriche negli Stati Uniti.

Jim Farley avverte che le auto elettriche negli Stati Uniti rappresenteranno solo il 5% delle vendite di auto nuove in futuro, che è circa la metà di quella cifra del mese scorso.

Jim Farley, Ford:

"Penso che sarà un settore vivace, ma sarà più piccolo, molto più piccolo di quanto pensassimo, soprattutto con il cambiamento della politica sulle emissioni allo scarico, oltre all'incentivo di 7.500 dollari per i consumatori. Lo scopriremo tra un mese. Non sarei sorpreso che le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti scendessero al 5%"