Il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, ha deciso di far trapelare immagini di un Google Pixel Watch 5 non ancora pubblicato e non annunciato

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Gearbox è conosciuta soprattutto per la serie di giochi Borderlands, ma anche per il loro CEO Randy Pitchford. Recentemente ha deciso di condividere immagini su X riguardo a un Google Pixel Watch 5 non ancora pubblicato e non annunciato, come riportato da Tweak Town.

La storia dietro questa fuga di notizie è davvero interessante. Pitchford scrive che il suo amico praticava immersioni subacquee vicino all'isola di St. Martin, nelle Isole Sottovento del Mar dei Caraibi. Le immagini mostrano "Pixel Watch 5" sul lato inferiore dell'orologio, insieme a sensori e al quadrante a corona sul bordo esterno.

Pitchford ha aggiunto che l'orologio non aveva abbastanza batteria per mostrare lo schermo, ma aveva abbastanza energia di riserva per mostrare l'ora corretta. Questo suggerisce che un dipendente Google che stava testando il dispositivo l'abbia perso abbastanza di recente.