Il CEO di Google offriva un pacchetto salariale di 692 milioni di dollari

Il stimato Financial Times è stato il primo a notare un accordo salariale semi-complesso, basato sulle prestazioni, stipulato al CEO di Google, Sundar Pichai.

In breve, nei prossimi tre anni, e basandosi sia su Wing, un'impresa di consegna drone di Waymo, che normalmente si occupa di auto a guida autonoma, e fa parte della società madre di Google, Alphabet, oltre a nuovi incentivi azionari e obiettivi di prestazione, potrebbe guadagnare potenzialmente 692.000.000 di dollari, ovvero più di 230.000.000 di dollari all'anno, potendo acquistare più di una nuova supercar Lamborghini Revuelto al giorno, tutto l'anno.

Anche se lo stipendio sembra estremo a prescindere dal confronto, è riuscito a far crescere Google sette volte da quando ha assunto la guida nel 2015, e come grande azionista, la maggior parte delle fonti afferma che, nonostante la vendita di azioni per un valore di 650 milioni di dollari nel 2025, possiede ancora abbastanza azioni per circa 500 milioni di dollari.