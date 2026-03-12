Il CEO di Hasbro conferma che l'IA non è in preparazione per i suoi videogiochi, D&D o Magic: The Gathering

HQ

Alcuni marchi Hasbro sono stati criticati in passato per l'uso dell'IA, in particolare Dungeons & Dragons l'arte è stata fortemente criticata per l'uso di questa tecnologia nei suoi primi tempi. Ora, con l'IA che sembra più integrata nella nostra vita quotidiana, sembra che ci siano aziende che la utilizzano e che la evitano. Oggi Hasbro apparentemente rientra nella seconda categoria, anche se il suo CEO rimane un sostenitore della tecnologia.

Parlando con TheVerge, il CEO di Hasbro Chris Cocks ha detto che usa l'IA "tutto il tempo solo per progetti personali di passione." In particolare, porta "animazione, immagini, testi, effetti sonori e clonazione vocale basate sull'IA" ai suoi tavoli D&D mentre fa il DM. Ognuno ha i suoi gusti, suppongo, e sembra che anche Cocks comprenda questo aspetto dell'uso dell'IA, e non voglia che venga forzato nei videogiochi Hasbro o nelle sue esperienze da tavolo.

"Dal punto di vista creativo, penso che bisogna riflettere molto attentamente sull'IA," Spiegò Cocks. "Ci sono alcuni marchi che il pubblico, i creatori, semplicemente non vogliono, quindi non li abbiamo nemmeno nelle nostre pipeline per i nostri videogiochi o per Magic: The Gathering, o D&D." Tuttavia, nel settore dei giocattoli, Cocks afferma che Hasbro ha trovato un caso d'uso piuttosto significativo per l'IA nel concettuale.

"Sì, potresti generare 1.000 idee e 999 di esse non sono poi così buone, ma una potrebbe essere magica, ed è praticamente gratuito poterla creare.", disse.