Il CEO di Illumination conferma che The Secret Life of Pets 3 e Sing 3 sono in lavorazione

Con The Super Mario Bros. Movie e The Super Mario Galaxy Movie che hanno incassato ciascuno un miliardo al botteghino, non sarebbe sorprendente vedere Illumination iniziare ad allontanarsi da alcune delle sue altre proprietà per concentrarsi su questo nuovo successo. I Minions resteranno per sempre, ma forse Sing e The Secret Life of Pets potrebbero passare in secondo piano.

Tuttavia, secondo Chris Meledandri, CEO di Illumination, non è così. Parlando con Collider, ha confermato che sono in lavorazione tre film per entrambi i film, dato che le persone che lavorano in Illumination amano queste proprietà. "Beh, questi sono chiaramente due film che non solo adoro, ma anche i registi li adorano. Lo studio li adora. Abbiamo lavorato su entrambi. Sono entrambi, direi, in sviluppo attivo," disse Meledandri.

"Ci è voluto un po' per tornare a Pets, aspettando un'idea che sentivamo potesse davvero meritarsi il suo posto invece di semplicemente fare un altro film di Pets. Penso che abbiamo trovato un modo per entrare in una storia di Secret Life of Pets che adoro sicuramente. Stiamo lavorando con Chris Renaud, che non solo è stato co-regista di Cattivissimo Me insieme a Pierre Coffin, ma anche il regista originale di Pets. Quindi, siamo ben avviati, lavorando sodo a un'idea che spero realizzeremo presto," continuò Meledandri. Riguardo a Sing 3, ha detto che stanno lavorando con Garth Jennings, lo sceneggiatore e regista dei primi due film, ancora una volta per creare un terzo film che accontenterà i fan.

Per ora non ci saranno annunci importanti, ma Meledandri ha dichiarato che Illumination ha piani fino al 2031, quindi è probabile che un terzo Sing e un terzo Secret Life of Pets facciano parte di questa strategia a lungo termine.