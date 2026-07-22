Il CEO di Jagex vuole RuneScape diventare il miglior MMO al mondo

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Jon Bellamy è il CEO di Jagex, lo studio dietro l'MMORPG RuneScape. Sebbene ora esista una vasta gamma di giochi di questo tipo, soprattutto dopo l'emergere dei titoli asiatici qualche anno fa, solo due giganti occidentali riescono a restare in cima: World of Warcraft di Blizzard e RuneScape stesso. Ma ora vuole passare dall'essere il secondo classificato al miglior MMO al mondo. "Il nostro sogno non è essere il secondo marchio MMO più grande al mondo, ma il numero uno", ha detto in un'intervista a The Game Business. "C'è un enorme divario tra noi e il numero uno, ma se facciamo le cose bene, sappiamo che possiamo colmarlo."

RuneScape sta facendo le cose in modo un po' diverso da un po' di tempo per raggiungere questo risultato. Forse la decisione più significativa - e anche la più controversa per i suoi investitori - è stata la rimozione del livello di monetizzazione di Treasure Hunter nel 2025, che ha dato un vantaggio al bottino e all'esperienza tramite microtransazioni. Bellay afferma che, dopo questa decisione, i ricavi del gioco - che ora festeggia il suo 25º anniversario - sono diminuiti significativamente, ma che la base di giocatori si è stabilizzata invece di diminuire, come era accaduto per anni.

E molto presto scopriremo più dettagli su questo piano per portare RuneScape ai vertici del mondo degli MMO, perché, come ha rivelato il CEO di Jagex, ci sarà una diretta importante il 3 ottobre sul gioco e sulla sua roadmap.

"Gettare le basi per la crescita non è la stessa cosa che aspettarsi che la crescita avvenga semplicemente come risultato di quella base. Devi offrire qualcosa che attiri le persone. Abbiamo gettato le basi; Abbiamo passato l'ultimo anno non solo a rimuovere questo livello di monetizzazione, ma anche a rinnovare gran parte della goffaggine e della difficoltà del gioco."

"Mi è stato detto chiaramente di non rivelare nulla, ma il 3 ottobre al RuneFest annunceremo cosa significherebbe mettere un banchetto sul tavolo, per riconquistare attivamente le persone, e questo accadrà molto prima di quanto molti si aspettino."

Hai provato RuneScape negli ultimi 25 anni? Cosa potrebbe fare Jagex per farti provare?