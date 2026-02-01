Il CEO di Larian, Swen Vincke, pensa che dovrebbe esistere un Metacritic per i recensori di videogiochi

HQ

Il capo e CEO di Larian, Swen Vincke, è riuscito a scatenare un altro dibattito sul gaming attraverso post sui social media. Solo il mese scorso parlavamo delle opinioni dello studio sull'uso dell'IA, e ora Vincke è tornato con una critica sui videogiochi.

Dopo il lancio di Highguard che ha portato a molte reazioni istintive e a molte critiche rivolte al gioco solo per il gusto di farlo, Vincke si è rivolto su Twitter/X per sollevare i suoi problemi con le persone che "defano le cose create da altri."

"È facile distruggere le cose, è molto più difficile costruirle. I migliori critici lo capiscono. Anche quando sono critici, fanno del loro meglio per non essere dolorosi," scrisse. Vincke ha poi suggerito un sistema in stile Metacritic per recensire giornalisti/recensori di videogiochi. Questo post è stato cancellato, ma il thread intorno ad esso è rimasto attivo.

"A volte penso che sarebbe una buona idea che i critici vengano valutati, in stile Metacritic, in base a come gli altri valutano le loro critiche. Mi piace immaginare che incoraggerebbe un po' più di moderazione. Le parole dure fanno davvero danni. Non dovresti dover farti crescere il callo nell'anima solo perché vuoi pubblicare qualcosa."

Vincke ha spiegato molto bene il suo punto di vista e non cerca solo di battere le mani contro i recensori eccessivamente negativi. Il sistema che propose potrebbe essere un'idea valida, perché potrebbe aiutare i lettori a filtrare i recensori da cui amano leggere. Tuttavia, c'è anche un forte potenziale che un sistema del genere venga abusato, con persone che bombardano recensioni che non supportano i loro giochi preferiti.

Nei giorni successivi al post, Vincke ha pubblicato un lungo tweet per chiarire ulteriormente la sua posizione. Sembra che non volesse criticare i critici, ma volesse più una volta chiarire che le persone lavorano su questi giochi che tanti amano demolire. Persone che dedicano anni a un mestiere, solo nella speranza di poter offrire a qualcuno un buon modo per trascorrere il tempo libero.