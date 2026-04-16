Il CEO di LIV Golf assicura che l'Arabia Saudita non sta interrompendo i finanziamenti alla lega di golf

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LIV Golf, l'alternativa al PGA Tour sostenuta dai sauditi e lanciata nel 2021, è a metà stagione 2026, ma ci sono voci secondo cui l'Arabia Saudita potrebbe smettere di finanziare la lega. Il Daily Telegraph e il Financial Times hanno entrambi riportato questa settimana che il Public Investment Fund era sul punto di tagliare il suo sostegno e che i dirigenti erano stati convocati a una riunione d'emergenza.

Scott O'Neil, CEO di LIV Golf, ha assicurato ai dipendenti in un promemoria che nulla cambierà: "Voglio essere chiaro: la nostra stagione continua esattamente come previsto, ininterrotta e a pieno regime. Sebbene il panorama mediatico sia spesso pieno di speculazioni, la nostra realtà è definita dal lavoro che facciamo sull'erba. Stiamo entrando nel cuore del nostro calendario 2026 con tutta l'energia di un'organizzazione più grande, rumorosa e influente che mai."

"Abbiamo firmato perché crediamo nel rompere lo status quo", ha continuato O'Neil, e secondo Reuters, l'Arabia Saudita continuerà con il pieno sostegno della lega di golf, e la stagione continuerà: ci sono nove tornei rimasti nel calendario di 14 eventi, con quello di questa settimana che si svolge in Messico.

Il LIV Golf attira ancora grandi nomi nel mondo del golf, ma recentemente hanno perso due nomi di rilievo, Brooks Koepka, vincitore di cinque major, e Patrick Reed, vincitore del Masters of Augusta. Ma il fondo premi per la stagione 2026 è aumentato a 30 milioni di dollari ed è stato ampliato a 13 squadre.